«Я тоже этого не ожидала». Клейстерс – о том, что Зверев станет первой ракеткой мира

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс высказалась о том, что немец Александр Зверев станет первой ракеткой мира.

«Я тоже этого не ожидала, но данный случай доказывает, что в теннисе ключевую роль играет стабильность. И не только в теннисе, но и в вопросах здоровья. Если посмотреть на то, чего добились Надаль, Федерер и Джокович, а также на то, что Новак продолжает делать сейчас, то поражает их способность оставаться здоровыми на протяжении столь долгого времени. Янник Синнер и Карлос Алькарас, который уже некоторое время восстанавливается после травмы запястья, сталкиваются с более серьёзными повреждениями на раннем этапе карьеры, чем, как мне кажется, в своё время Роджер и Рафа», — приводит слова Клейстерс Punto de Break.

Ранее сообщалось, что Зверев станет лидером мирового рейтинга по итогам сезона-2026. Об этом стало известно после того, как итальянец Янник Синнер объявил о досрочном завершении сезона, чтобы продолжить проходить курс лечения после травмы колена.