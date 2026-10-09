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Международная федерация тенниса сократила число россиян в пуле допинг-тестирования

Международная федерация тенниса сократила число россиян в пуле допинг-тестирования
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Международная федерация тенниса (ITF) сократила представительство россиян в регистрируемом пуле допинг-тестирования до 14 спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы.

По информации источника, из списка исключили Елизавету Дёмину, которая до января 2025 года отбывала дисквалификацию за мельдоний, и Оксану Селехметьеву, ныне выступающую за Испанию. В пуле остались, в частности, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева и Карен Хачанов.

Участники списка обязаны указывать местонахождение в системе ADAMS. Три нарушения правил доступности в течение года могут привести к дисквалификации сроком до двух лет.

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