Международная федерация тенниса сократила число россиян в пуле допинг-тестирования

Международная федерация тенниса (ITF) сократила представительство россиян в регистрируемом пуле допинг-тестирования до 14 спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы.

По информации источника, из списка исключили Елизавету Дёмину, которая до января 2025 года отбывала дисквалификацию за мельдоний, и Оксану Селехметьеву, ныне выступающую за Испанию. В пуле остались, в частности, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева и Карен Хачанов.

Участники списка обязаны указывать местонахождение в системе ADAMS. Три нарушения правил доступности в течение года могут привести к дисквалификации сроком до двух лет.