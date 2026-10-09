Экс-первая ракетка мира: Зверев не виноват в травмах Синнера и Алькараса

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс высказалась о конкуренции немца Александра Зверева с испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

«Это часть спорта, но он был самым стабильным игроком на корте, а также с точки зрения здоровья, поэтому, безусловно, заслуживает завершить год на первом месте в рейтинге ATP.

Возможно, Синнер и Алькарас превосходят его, когда находятся в стопроцентной физической готовности, но он не виноват в их травмах. Саша просто оставался в игре и делал то, что должен был делать», — приводит слова Клейстерс Punto de Break.

Ранее сообщалось, что Зверев станет лидером мирового рейтинга по итогам сезона-2026. Об этом стало известно после того, как итальянец Янник Синнер об