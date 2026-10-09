«Спорт может закончиться очень быстро». Петрова — о финансировании в детском теннисе

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова призвала упростить выдачу грантов для небольших спортивных НКО, чтобы обеспечить юным теннисистам из регионов шанс на развитие.

«Россия — огромная страна, и в ней много талантливых спортсменов, поэтому упрощение структуры выдачи грантов на небольшие суммы позволило бы обеспечить им [небольшим некоммерческим инициативам] справедливый шанс на победы и дальнейшее развитие. Большой успех в спорте часто начинается не с крупной организации, а с одного турнира и одного ребенка, которого кто-то вовремя заметил…

Можно быть очень способным. Но если рядом нет хорошего тренера, а семья не может постоянно оплачивать корты, турниры и экипировку, спортивная история может закончиться очень быстро. Особенно это чувствуется в регионах», — сказала Петрова на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».