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«Спорт может закончиться очень быстро». Петрова — о финансировании в детском теннисе

«Спорт может закончиться очень быстро». Петрова — о финансировании в детском теннисе
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова призвала упростить выдачу грантов для небольших спортивных НКО, чтобы обеспечить юным теннисистам из регионов шанс на развитие.

«Россия — огромная страна, и в ней много талантливых спортсменов, поэтому упрощение структуры выдачи грантов на небольшие суммы позволило бы обеспечить им [небольшим некоммерческим инициативам] справедливый шанс на победы и дальнейшее развитие. Большой успех в спорте часто начинается не с крупной организации, а с одного турнира и одного ребенка, которого кто-то вовремя заметил…

Можно быть очень способным. Но если рядом нет хорошего тренера, а семья не может постоянно оплачивать корты, турниры и экипировку, спортивная история может закончиться очень быстро. Особенно это чувствуется в регионах», — сказала Петрова на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

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