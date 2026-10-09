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Шелтон отобрался на Итоговый турнир ATP вслед за Зверевым и Алькарасом

Шелтон отобрался на Итоговый турнир ATP вслед за Зверевым и Алькарасом
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон может квалифицироваться на второй в карьере Итоговый турнир ATP, если дойдёт до четвёртого круга на «Мастерсе» в Шанхае, Китай. Сейчас у Шелтона в live-гонке 4440 очков. Об этом сообщает официальный сайт ATP.

Ранее Шелтон вышел в третий круг текущего «Мастерса», обыграв немца Даниэля Альтмайера, который занимает 67-ю строчку в мировом рейтинге, со счётом 6:3, 7:6 (8:6). В третьем круге турнира Шелтон встретится с 56-й ракеткой мира Артюром Жа. 21-летний теннисист выступает за Францию.

На турнир уже квалифицировался с первого места вторая ракетка мира немец Александр Зверев, у него 8650 очков. Третьим квалифицировался третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас (4560 очков). Первая ракетка мира Янник Синнер, квалифицировавшийся вторым, досрочно завершил сезон из-за травмы.

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