Новак Джокович рассказал, на каких турнирах планирует сыграть в этом сезоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что в этом сезоне планирует ещё сыграть на «Мастерсе» в Париже, который пройдёт со 2 по 8 ноября.

— Хотелось бы спросить о концовке сезона. Вы упомянули турниры в залах. Уже известно ваше расписание?

— Да, конечно. Я планирую сыграть только в Париже — или, скажем так, посмотрим. Надеюсь, там удастся показать хороший результат, — сказал Джокович на пресс-конференции.

На «Мастерсе» в Шанхае Джокович во втором круге проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 4:6, 3:6. Ранее серб стал чемпионом «пятисотника» в Пекине.