Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: результаты матчей 9 октября

Сегодня, 9 октября, в Пекине, Китай, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня теннисистки играли за выход в полуфинал. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвертьфинальных встреч за пятницу.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, 2026. Результаты матчей 9 октября:

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Элина Свитолина (Украина) – 6:3, 7:6;

Элисе Мертенс (Бельгия) – Ига Свёнтек (Польша) – 7:6, 6:3.

Действующей чемпионкой турнира в Пекине является 11-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова. Ранее она заявила о досрочном завершении сезона из-за травмы запястья и снялась с текущего «тысячника».