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«Будто кто-то вонзил мне нож в сердце». Шарапова — о финале в Цинциннати

«Будто кто-то вонзил мне нож в сердце». Шарапова — о финале в Цинциннати
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, как слова физиотерапевта после поражения в Цинциннати, США, заставили её пересмотреть своё отношение к игре.

«Помню момент после матча в Цинциннати: я выхожу с корта, вела с брейком, подавала на матч. Проигрываю матч. И мой физиотерапевт — даже не тренер, а физиотерапевт — первое, что говорит мне: «Ты была мягкой, когда должна была быть сильной». Это было так, будто кто-то вонзил мне нож в сердце, потому что сердце, борьба и сила – это мой характер. И вдруг кто-то говорит, что я мягкая. Оглянулась на тот матч и подумала: я была пассивной. И он был абсолютно, на 100% прав», – сказала Шарапова на своём подкасте Pretty Tough.

В 2010 году Шарапова в финале турнира в Цинциннати уступила бельгийке Ким Клейстерс со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 2:6.

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