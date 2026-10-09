Определились полуфинальные пары турнира WTA-1000 в Пекине, где сыграет Мирра Андреева

Сегодня, 9 октября, стали известны полуфинальные пары турнира WTA-1000, который проходит в Пекине, Китай.

В первом полуфинальном матче встретятся 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, занимающая 19-ю строчку в мировом рейтинге. Во втором матче 1/2 финала текущего «тысячника» встретятся пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 34-я ракетка мира Никола Бартунькова, выступающая за Чехию.

Матчи запланированы на субботу, 10 октября.

Действующей чемпионкой турнира в Пекине является 11-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова. Ранее она заявила о досрочном завершении сезона из-за травмы запястья и снялась с текущего «тысячника».