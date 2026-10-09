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Александр Бублик — Томаш Махач, результат матча 9 октября 2026, счет 2:0, 2-й круг Мастерса в Шанхае

Александр Бублик обыграл Томаша Махача и вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае
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22-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, Китай, обыграв представителя Чехии Томаша Махача (75-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Шанхай. 2-й круг
09 октября 2026, пятница. 15:40 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Александр Бублик выполнил 18 подач навылет, допустив при