Александр Бублик обыграл Томаша Махача и вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

22-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, Китай, обыграв представителя Чехии Томаша Махача (75-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Александр Бублик выполнил 18 подач навылет, допустив при