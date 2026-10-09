Александр Бублик обыграл Томаша Махача и вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае
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22-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, Китай, обыграв представителя Чехии Томаша Махача (75-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Шанхай. 2-й круг
09 октября 2026, пятница. 15:40 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Томаш Махач
Т. Махач
Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Александр Бублик выполнил 18 подач навылет, допустив при