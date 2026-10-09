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И Чжоу — Лоренцо Музетти, результат матча 9 октября 2026, счет 2:1, 2-й круг Мастерса в Шанхае

Музетти сенсационно проиграл 277-й ракетке мира во втором круге «Мастерса» в Шанхае
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25-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Шанхае, Китай, уступив хозяину кортов И Чжоу (277-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (1:7).

Шанхай. 2-й круг
09 октября 2026, пятница. 14:55 МСК
И Чжоу
Китай
И Чжоу
И. Чжоу
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 9 		3 7 7
6 7 		6 6 1
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Теннисисты провели на корте 2 часа 30 минут. За время матча И Чжоу выполнил 14 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также не смог реализовать ни одного из двух брейк-пойнтов