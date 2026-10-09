Музетти сенсационно проиграл 277-й ракетке мира во втором круге «Мастерса» в Шанхае

25-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Шанхае, Китай, уступив хозяину кортов И Чжоу (277-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (1:7).

Теннисисты провели на корте 2 часа 30 минут. За время матча И Чжоу выполнил 14 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также не смог реализовать ни одного из двух брейк-пойнтов