«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: результаты матчей 9 октября

Сегодня, 9 октября, в Шанхае, Китай, продолжился турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в четверг.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026 год. Результаты матчей 9 октября:

Артюр Жа (Франция) – Уго Умбер (Франция) – 6:4, 3:6, 6:1;

Адриан Маннарино (Франция) – Флавио Коболли (Италия) – 6:1, 4:6, 6:3;

Рэи Сакамото (Япония) – Андрей Рублёв (Россия) – 6:4, 6:4;

Бен Шелтон (США) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:3, 7:6 (8:6);

Маттео Берреттини (Италия) – Брэндон Накашима (США) – 6:7 (4:7), 5:7;

Янник Ханфман (Германия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 4:6, 4:6;

Кентен Алис (Франция) – Александр Блокс (Бельгия) – 4:6, 7:6 (11:9), 6:4;

Александр Зверев (Германия) – У Ибин (Китай) – 6:4, 7:6 (7:4);

Карен Хачанов (Россия) – Артур Фери (Великобритания) – 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 7:6 (7:2);

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Дженсон Бруксби (США) – 6:1, 6:3;

Миомир Кецманович (Сербия) – Якуб Меншик (Чехия) – 3:6, 3:6;

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Роман Сафиуллин (Россия) – 7:6 (7:5), 6:3;

Новак Джокович (Сербия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 4:6, 3:6;

И Чжоу (Китай) – Лоренцо Музетти (Италия) – 7:6 (9:7), 3:6, 7:6 (7:1);

Александр Бублик (Казахстан) – Томаш Махач (Чехия) – 6:4, 7:6 (7:4).