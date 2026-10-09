WTA подтвердила квалификацию Мирры Андреевой и Линды Носковой на Итоговый турнир — 2026

Женская теннисная ассоциация (WTA) подтвердила информацию о квалификации пятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой и представительницы Чехии Линды Носковой, занимающей в мировом рейтинге шестое место, на Итоговый турнир — 2026. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе, размещённом на сайте организации. Для обеих теннисисток участие в турнире в этом году станет дебютным в одиночном разряде.

Турнир пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, США, куда он был ранее перенесён из Эр-Рияда. Помимо Андреевой и Носковой, на соревнование уже квалифицировались Елена Рыбакина (Казахстан) и Арина Соболенко (Беларусь).