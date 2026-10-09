Циньвэнь — о победе над Свитолиной: в решающие моменты мне удалось действовать смело
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Олимпийская чемпионка – 2024, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в матче 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине, Китай. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6).
Пекин (ж). 1/4 финала
09 октября 2026, пятница. 10:00 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
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|2
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|7 8
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|6 6
Элина Свитолина
Э. Свитолина
«Это была действительно отличная победа д