15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циньвэнь — о победе над Свитолиной: в решающие моменты мне удалось действовать смело

Циньвэнь — о победе над Свитолиной: в решающие моменты мне удалось действовать смело
Комментарии

Олимпийская чемпионка – 2024, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в матче 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине, Китай. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

Пекин (ж). 1/4 финала
09 октября 2026, пятница. 10:00 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
3 		6 6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Это была действительно отличная победа д