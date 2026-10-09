Циньвэнь — о победе над Свитолиной: в решающие моменты мне удалось действовать смело

Олимпийская чемпионка – 2024, 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в матче 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине, Китай. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

«Это была действительно отличная победа д