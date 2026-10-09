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Кончита Мартинес отреагировала на квалификацию Мирры Андреевой на Итоговый турнир WTA

Кончита Мартинес отреагировала на квалификацию Мирры Андреевой на Итоговый турнир WTA
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Кончита Мартинес, чемпионка Уимблдона-1994, а ныне тренер пятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой отреагировала на новость о квалификации подопечной на Итоговый турнир WTA – 2026. Ранее информацию подтвердила пресс-служба организации.

«Так горжусь!» – написала Мартинес, сделав репост публикации WTA и добавив к тексту несколько эмодзи бицепса.

Андреева в этом году дебютирует на Итоговом турнире WTA. Помимо неё, туда уже квалифицировалась шестая ракетка мира чешка Линда Носкова, а также Елена Рыбакина (Казахстан) и Арина Соболенко (Беларусь). Турнир пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе, США, куда он был ранее перенесён из Эр-Рияда.

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