«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: расписание матчей 10 октября

В субботу, 10 октября, в Шанхае, Китай, продолжится турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня пройдут матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026. Расписание на 10 октября (время московское):

4:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Фрэнсис Тиафо (США);

7:00. Иржи Легечка (Чехия) – Нуну Боржеш (Португалия);

7:00. Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Феликс Оже-Альяссим (Канада);

7:00. Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Рафаэль Ходар (Испания);

7:00. Даниил Медведев (Россия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия);

8:30. Маттео Арнальди (Италия) – Тейлор Фриц (США);

8:30. Алехандро Табило (Чили) – Пабло Карреньо-Буста (Испания);

8:30. Бу Юньчаокэтэ (Китай) – Каспер Рууд (Норвегия);

10:00. Артюр Фис (Франция) – Павел Котов (Россия);

10:00. Лёнер Тьен (США) – Захари Свайда (США);

11:30. Лучано Дардери (Италия) – Стефанос Циципас (Греция);

11:30. Томми Пол (США) – Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай);

11:30. Игнасио Бусе (Перу) – Зизу Бергс (Бельгия);

12:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Алекс Михельсен (США);

13:00. Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Карлос Алькарас (Испания);

14:30. Себастьян Баэс (Аргентина) – Валантен Вашеро (Монако).