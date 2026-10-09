«Ему было немного тяжело». Хуркач — о победе над Новаком Джоковичем в Шанхае

34-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Шанхае. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

– После восьми поражений подряд от Новака как вам удалось сегодня победить его в двух сетах.

– Да, это был сложный матч. Игры с Новаком всегда превращаются в большую борьбу. Я доволен тем, как выступил, и тем, как агрессивно подавал в важные моменты.

– Вам показалось, что в конце матча Новаку немного не хватало энергии?

– Конечно, ему было немного тяжело. Очевидно, что он провёл потрясающую неделю в Пекине, поэтому восстанови