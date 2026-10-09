15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ему было немного тяжело». Хуркач — о победе над Новаком Джоковичем в Шанхае

«Ему было немного тяжело». Хуркач — о победе над Новаком Джоковичем в Шанхае
Комментарии

34-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Шанхае. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Шанхай. 2-й круг
09 октября 2026, пятница. 13:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

– После восьми поражений подряд от Новака как вам удалось сегодня победить его в двух сетах.
– Да, это был сложный матч. Игры с Новаком всегда превращаются в большую борьбу. Я доволен тем, как выступил, и тем, как агрессивно подавал в важные моменты.

– Вам показалось, что в конце матча Новаку немного не хватало энергии?
– Конечно, ему было немного тяжело. Очевидно, что он провёл потрясающую неделю в Пекине, поэтому восстанови