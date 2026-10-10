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Александр Бублик вышел на тренировочный корт в Шанхае с четырёхлетним сыном

Александр Бублик вышел на тренировочный корт в Шанхае с четырёхлетним сыном
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22-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел на тренировочный корт в Шанхае со своим четырёхлетним сыном Василием. Видео опубликовал аккаунт evgartseva на своей странице в социальной сети.

Сейчас Бублик выступает в Шанхае на «Мастерсе», где уже дошёл до третьего круга, одолев в стартовом матче чеха Томаша Махача со счётом 6:4, 7:6 (7:4). В следующем круге представитель Казахстана сразится с американцем Брэндоном Накашимой.

Бублику 29 лет. Лучшее место теннисиста в рейтинге — 10-е. Он достиг этого результата в январе 2026 года. На счету Бублика девять титулов в одиночном разряде. Спортсмен является обладателем титулов на турнирах ATP-250 в Гонконге, Ханчжоу, Кицбюэле, Гштааде, Монпелье (дважды) и Антверпене. Также Бублик дважды выигрывал соревнования категории ATP-500 в Галле.

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