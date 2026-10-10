«У неё будет преимущество домашнего корта». Мертенс — о предстоящей встрече с Циньвэнь
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19-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала турнира WTA-1000 в Пекине с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
Пекин (ж). 1/2 финала
10 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
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Элисе Мертенс
Э. Мертенс
«Подготовка начинается уже сегодня. Мне нужно было хорошо подготовиться к матчу накануне и сегодня. Она невероятная теннисистка, которая была в топ-10. Конечно, ей не повезло с травмой, но её уровень никуда не делся. Нас ждёт отличный матч. Разумеется, у неё будет преимущество домашнего корта. Но я по-прежнему наслаждаюсь временем в Пекине. Я ещё выступаю и в одиночном, и в парном разрядах. Снова выложусь на все 100%», – сказала Мертенс в микст-зоне турнира в Пекине.
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