«У неё будет преимущество домашнего корта». Мертенс — о предстоящей встрече с Циньвэнь

19-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала турнира WTA-1000 в Пекине с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

«Подготовка начинается уже сегодня. Мне нужно было хорошо подготовиться к матчу накануне и сегодня. Она невероятная теннисистка, которая была в топ-10. Конечно, ей не повезло с травмой, но её уровень никуда не делся. Нас ждёт отличный матч. Разумеется, у неё будет преимущество домашнего корта. Но я по-прежнему наслаждаюсь временем в Пекине. Я ещё выступаю и в одиночном, и в парном разрядах. Снова выложусь на все 100%», – сказала Мертенс в микст-зоне турнира в Пекине.