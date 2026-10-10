«Мы играли больше». Джон Макинрой высказался о нагрузке в современном теннисе

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой высказался о нагрузке в современном АТР-туре, отметив, что во время своей профессиональной карьеры он играл больше турниров.

«Мы играли больше, чем играют сейчас, это точно. Возможно, физически теннис стал более тяжёлым или игроки сильнее устают – не знаю. Они говорят, что сейчас играют очень быстро. Может быть, им нужно больше отдыхать. Мы играли Открытый чемпионат Австралии на Рождество, а сейчас у меня складывается впечатление, что теннисисты сами выбирают, в каких турнирах участвовать. Всё в турнирах крутится вокруг денег, соревнований тысячи, поэтому игроки зарабатывают больше. Тебе выделяют дни, ты играешь и получаешь деньги», – приводит слова Макинроя Punto De Break.