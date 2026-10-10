«Если поступит предложение, я его рассмотрю». Ферреро — о возможной работе с Ходаром

Хуан-Карлос Ферреро, чемпион «Ролан Гаррос» — 2003, бывший тренер третьей ракетки мира Карлоса Алькараса, оценил перспективы испанского теннисиста Рафаэля Ходара, не исключив, что может возглавить его команду в будущем.

«Я вижу в нём огромную мотивацию и сильное желание добиваться успеха. Его отец и команда проделали отличную работу, правильно направляя его развитие. Думаю, в следующем году мы увидим более опытного игрока, у которого определённо будут возможности добиться больших успехов.

Что касается возможности когда-нибудь стать его тренером, то я не закрываю перед собой эту дверь. У него огромный потенциал, он молодой игрок, который хочет покорить мир. Если поступит предложение, я, конечно, его рассмотрю», – приводит слова Ферреро Ubitennis.