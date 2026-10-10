15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас обновил образ, отрастив усы и сбрив бороду

Карлос Алькарас обновил образ, отрастив усы и сбрив бороду
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас к «Мастерсу» в Шанхае сбрил бороду и отрастил усы. Видео, на котором испанец предстал в новом образе, опубликовал аккаунт Tennis TV в социальной сети X.

Фото: Соцсети Tennis TV

Сегодня, 10 октября, Алькарас проведёт свой стартовый на турнире в Шанхае матч. Он сразится с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло, занимающим в мировом рейтинге 55-е место. Начало матча запланировано на 13:20 мск.

Шанхай. 2-й круг
10 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
Аргентина