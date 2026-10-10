Даниил Медведев: ни разу в жизни не дрался, никого кулаком не касался

Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о разнице в своём поведении на корте и за его пределами.

– Ты такой разный всё-таки на корте и вне него. Когда на корте, бывает, рвёшь и мечешь. Когда мы тебя встречаем в подтрибунке, ты вообще суперспокойный. Какой же ты всё-таки, сколько в тебе личностей вообще живёт?

– Да личностей, наверное, вообще одна. Скажем так, может, две: та, что на корте и та, что вне корта. Понятное дело, что и вне корта где-то я могу вспылить, допустим, образно говоря, ни разу в жизни я не дрался ни с кем. То есть реально ни разу в жизни никого кулаком не касался. Как бы, наверное, в принципе, это тоже редкость. Мне кажется, есть спокойные люди, которые в школе в 10 лет дрались. Я никогда не дрался, поэтому, наверное, я в жизни поспокойнее, чем на корте. На корте эмоции, там хочется выиграть, борьба, спорт высоких достижений, поэтому бывает, — сказал Медведев на YouTube-канале BB Теннис.