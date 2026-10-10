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«На неделю усы останутся». Карлос Алькарас — о своём новом образе

«На неделю усы останутся». Карлос Алькарас — о своём новом образе
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему решил выступать на «Мастерсе» в Шанхае с усами.

– Нам нужно узнать о «Команде усачей» побольше. Какая история за этим стоит и собираешься ли ты ходить так всю неделю?
– Да, усы останутся. На неделю усы останутся. Я всегда хотел хотя бы раз выйти на корт с усами. Перед Токио мы договорились: если я возьму титул, мы все отрастим усы и сыграем так в Шанхае. Думаю, будет весело. Мы над этим смеёмся, просто развлекаемся. Так что усы решили оставить, — сказал Алькарас в интервью на корте.

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