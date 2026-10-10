Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: результаты матчей на 10 октября

Сегодня, 10 октября, в Пекине, Китай, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня теннисистки играли за выход в финал соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами полуфинальных встреч, прошедших в субботу.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, 2026. Результаты матчей 10 октября:

Мирра Андреева (Россия) — Никола Бартунькова (Чехия) — 6:2, 6:2.

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 7:5, 6:2.

Турнир в Пекине проходит с 30 сентября по 11 октября. Действующей чемпионкой соревнований является 11-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова. Финал этого года между Миррой Андреевой и Чжэн Циньвэнь состоится завтра, 11 октября.