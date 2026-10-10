«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: результаты матчей 10 октября

Сегодня, 10 октября, в Шанхае, Китай, продолжился турнир серии «Мастерс». В рамках игрового дня состоялись матчи второго и третьего кругов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в субботу.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026 год. Результаты матчей 10 октября:

Иржи Легечка (Чехия) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 3:6, 6:3;

Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:4, 6:7 (1:7), 5:7;

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — Рафаэль Ходар (Испания) — 6:4, 2:6, 3:6;

Даниил Медведев (Россия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 4:6, 6:4, 6:3;

Далибор Сврчина (Чехия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:3, 3:6, 7:5;

Маттео Арнальди (Италия) — Тейлор Фриц (США) — 5:7, 4:6;

Алехандро Табило (Чили) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 6:4, 6:7 (2:7), 4:6;

Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Каспер Рууд (Норвегия) — 1:6, 6:7 (2:7);

Артюр Фис (Франция) — Павел Котов (Россия) — 6:3, 6:4;

Лёнер Тьен (США) — Захари Свайда (США) — 7:5, 7:5;

Лучано Дардери (Италия) — Стефанос Циципас (Греция) — 3:6, 4:6;

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Карлос Алькарас (Испания) — 3:6, 3:6;

Томми Пол (США) — Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) — 6:2, 6:2;

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Алекс Михельсен (США) — 6:4, 6:4;

Игнасио Бусе (Перу) — Зизу Бергс (Бельгия) — 0:6, 3:6;

Себастьян Баэс (Аргентина) — Валантен Вашеро (Монако) — 4:6, 6:7 (5:7).