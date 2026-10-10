Топ-3 мирового рейтинга составят теннисистки из СНГ — Рыбакина, Соболенко и Андреева

С 12 октября после еженедельного обновления рейтинга WTA его топ-3 составят только представительницы стран СНГ. Лидировать по-прежнему будет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7492 очков). Второе место продолжит удерживать белоруска Арина Соболенко (6485 очков). На рекордное в своей карьере третье место поднимется Мирра Андреева, выступающая за Россию.

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 обеспечила себе место в тройке лидеров после победы над чешкой Николой Бартуньковой (6:2, 6:2) в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине. 19-летняя Андреева обойдёт американок Джессику Пегулу, которая пропустила турнир, и Кори Гауфф, выбывшую в четвёртом круге текущего «тысячника».