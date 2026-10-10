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Стефанос Циципас одержал 400-ю победу на уровне ATP

Стефанос Циципас одержал 400-ю победу на уровне ATP
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43-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал 400-ю победу на уровне ATP. Ранее он вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, одолев во втором круге соперника из Италии Лучано Дардери, занимающего в мировом рейтинге 21-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Шанхай. 2-й круг
10 октября 2026, суббота. 13:40 МСК
Лучано Дардери
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

В следующем круге соревнований в Шанхае Циципас сразится с американцем Тейлором Фрицем, который занимает 12-е место в мировом рейтинге.

Циципасу 28 лет. Лучшее место теннисиста в рейтинге — третье. Он достиг этого результата в августе 2021 года.

«Мастерс» в Шанхае, Китай, проходит с 7 по 18 октября.

Календарь «Мастерса» в Шанхае
Сетка «Мастерса» в Шанхае
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