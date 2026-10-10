Стефанос Циципас одержал 400-ю победу на уровне ATP
Поделиться
43-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал 400-ю победу на уровне ATP. Ранее он вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, одолев во втором круге соперника из Италии Лучано Дардери, занимающего в мировом рейтинге 21-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Шанхай. 2-й круг
10 октября 2026, суббота. 13:40 МСК
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Стефанос Циципас
С. Циципас
В следующем круге соревнований в Шанхае Циципас сразится с американцем Тейлором Фрицем, который занимает 12-е место в мировом рейтинге.
Циципасу 28 лет. Лучшее место теннисиста в рейтинге — третье. Он достиг этого результата в августе 2021 года.
«Мастерс» в Шанхае, Китай, проходит с 7 по 18 октября.
Комментарии
- 10 октября 2026
-
19:47
-
19:16
-
19:14
-
18:26
-
17:55
-
16:52
-
16:37
-
16:04
-
15:49
-
15:41
-
15:14
-
14:58
-
14:48
-
13:58
-
13:42
-
13:25
-
13:09
-
12:50
-
12:48
-
12:38
-
12:18
-
11:58
-
11:40
-
11:23
-
11:06
-
10:59
-
10:48
-
10:18
-
09:10
-
09:07
-
05:07
-
00:53
-
00:47
-
00:20
-
00:10