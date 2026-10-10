43-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал 400-ю победу на уровне ATP. Ранее он вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, одолев во втором круге соперника из Италии Лучано Дардери, занимающего в мировом рейтинге 21-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

В следующем круге соревнований в Шанхае Циципас сразится с американцем Тейлором Фрицем, который занимает 12-е место в мировом рейтинге.

Циципасу 28 лет. Лучшее место теннисиста в рейтинге — третье. Он достиг этого результата в августе 2021 года.

«Мастерс» в Шанхае, Китай, проходит с 7 по 18 октября.