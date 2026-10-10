«Мастерс» в Шанхае, 2026 год: расписание матчей 11 октября

В воскресенье, 11 октября, в Шанхае, Китай, продолжится турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня пройдут матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на воскресенье.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае, 2026. Расписание на 11 октября (время московское):

7:00. Бен Шелтон (США) — Артюр Жа (Франция);

7.00. Карен Хачанов (Россия) — Адриан Маннарино (Франция);

8:30. Алекс де Минор (Австралия) — Рэи Сакамото (Япония);

8:30. Хуберт Хуркач (Польша) — И Чжоу (Китай);

10:00. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия);

11:30. Александр Бублик (Казахстан) — Брэндон Накашима (США);

13:00. Александр Зверев (Германия) — Кентен Алис (Франция);

14:30. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США).