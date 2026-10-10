Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: расписание матчей на 11 октября

В воскресенье, 11 октября, на хардовых кортах Пекина пройдёт заключительный игровой день турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде. В его рамках за звание победителя турнира сыграют россиянка Мирра Андреева и китаянка Чжэн Циньвэнь. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи.

Теннис. WTA-1000 в Пекине, женщины. Расписание матчей на 11 октября (время начала московское):

14:30. Чжэн Циньвэнь (Китай, WC) – Мирра Андреева (Россия, 4).

Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Аманда Анисимова. В финальном матче прошлого года она победила чешку Линду Носкову (6:0, 2:6, 6:2).