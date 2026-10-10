Мирра Андреева стала пятой самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвёртый финал WTA-1000

Текущая пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала пятой самой молодой теннисисткой в истории, которой удалось выйти в свой четвёртый финал турнира категории Tier I и WTA-1000 с момента введения формата в 1990 году. Об этом сообщает OptaAce в социальной сети Х.

На момент выхода в финал турнира категории WTA-1000 в Пекине, Китай, возраст Андреевой составил 19 лет 154 дня. Раньше неё этого достижения добивались только Мартина Хингис в возрасте 16 лет 171 день, Моника Селеш в возрасте 17 лет 103 дня, Винус Уильямс в возрасте 18 лет 274 дня, а также ещё одна россиянка Мария Шарапова, когда ей было 18 лет 321 день.