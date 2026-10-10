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«Я старалась быть смелой». Мирра Андреева — о выходе в финал «тысячника» в Пекине

«Я старалась быть смелой». Мирра Андреева — о выходе в финал «тысячника» в Пекине
Комментарии

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в финал «тысячника» в Пекине, Китай. Россиянка уверенно обыграла чешку Николу Бартунькову в полуфинале турнира. Матч закончился со счётом 6:2, 6:2.

Пекин (ж). 1/2 финала
10 октября 2026, суббота. 10:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Никола Бартунькова
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова

— Сегодня я хотела играть агрессивно. Мне кажется, против неё очень сложно выступать: у неё отличная подача, потрясающее чувство мяча, она любит гонять соперницу по корту, а иногда наносит невероятно мощные удары буквально на ровном месте. Так что играть с ней было непросто.

Очень довольна тем, как провела матч. Старалась быть смелой, несмотря ни на что, и я действительно рада своему сегодняшнему выступлению.

– Перед матчами вы играете в «Уно» с Кончитой [Мартинес]. Это помогает?
— Да, конечно. Это одна из наших привычек. Сначала мы, разумеется, обсуждаем предстоящую игру, но потом, когда мне надоедает её слушать, мы просто играем в «Уно». Это наш предматчевый ритуал, который помогает мне немного расслабиться и меньше нервничать, – сказала Андреева в и