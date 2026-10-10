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«Статус сеяного даёт тебе преимущество». Ходар — о своём старте на «Мастерсе» в Шанхае

«Статус сеяного даёт тебе преимущество». Ходар — о своём старте на «Мастерсе» в Шанхае
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13-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар оценил свой стартовый матч на текущем турнире категории «Мастерс» в Шанхае, Китай. 20-летний теннисист начал своё выступление со второго круга, в котором обыграл 54-ю ракетку мира аргентинца Тьяго Агустина Тиранте со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

Шанхай. 2-й круг
10 октября 2026, суббота. 07:10 МСК
Тьяго Агустин Тиранте
Аргентина
Тьяго Агустин Тиранте
Т. Тиранте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 3
4 		6 6
         
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар

«Уровень на этих турнирах очень высокий, все игроки опасны, и статус сеяного даёт тебе преимущество начать со второго круга, но в то же время ты встречаешься с кем-то, кто уже выиграл матч. Мне нужен был отличный теннис, чтобы победить Тиранте, я доволен тем, как справлялся со сложными ситуациями. Всё решилось в мою пользу на нескольких очках», — приводит слова Ходара Punto de Break.

В третьем круге турнира испанец сыграет с 16-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.

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