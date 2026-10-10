Ходар рассказал, что пересмотрит свой календарь в следующем сезоне

13-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар заявил, что по окончании сезона пересмотрит свой календарь и в 2027 году будет выбирать, какие турниры играть.

«Я осознаю, что играю много матчей в этом году, но это хорошо, ведь так я могу много побеждать. Это мой первый сезон в качестве профессионала, ясно понимаю: есть много вещей, которым нужно научиться и в которых нужно продолжать совершенствоваться.

Когда сезон закончится, я хорошо проанализирую свой календарь, чтобы организовать его более эффективно. Но в этот первый год чувствовал, что мне нужно как можно больше играть и набираться опыта.

В 2027 году я выберу, какие турниры играть, а какие пропускать», — приводит слова Ходара Punto de Break.

Ранее испанец вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае, Китай, где сыграет с 16-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.