«Завершить розыгрыш — мучение». Фриц раскритиковал качество мячей на «Мастерсе» в Шанхае

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц раскритиковал качество теннисных мячей на турнире категории «Мастерс» в Шанхае, Китай.

«Как только мячи изнашиваются, я могу бить по мячу в одну линию, потом в другую так сильно, как только могу, а он просто обходит меня и наносит полноценный удар.

Просто… в смысле, слава богу, что в этом году корты ускорили. Стало побыстрее, так что хотя бы как-то летит. Но эти мячи, блин, они такие быстрые, пока новые, а потом так быстро изнашиваются. И как только они изнашиваются, боже, завершить розыгрыш — это просто мучение. Так тяжело», — сказал Фриц в видео Tennis TV.

Во втором круге текущего «Мастерса» Фриц обыграл 38-ю ракетку мира итальянца Маттео Арнальди со счётом 7:5, 6:4. В третьем круге американец сыграет с 43-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом.