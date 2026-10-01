«Тяжёлые обстоятельства». Фриц — о поражении в первом круге в Токио

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, почему потерпел поражение на старте турнира категории ATP-500 в Токио, Япония. В первом круге турнира в Токио американец проиграл 49-й ракетке мира испанскому теннисисту Хауме Мунару со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 3:6.

«Я чувствовал, что с моим теннисом всё хорошо всё время. Думаю, просто в Токио для меня были реально тяжёлые обстоятельства.

Я рано приехал с Кубка Лэйвера, а потом в первые два дня в Токио шёл дождь, так что я не видел солнца, кажется, дней 12. А потом я вышел на первый матч, и было очень жарко и очень солнечно. Это просто меня вырубило, потому что у меня не было никакой акклиматизации к жаре.

Так что да, мой теннис был хорош, просто тяжёлые обстоятельства», – сказал Фриц в видео Tennis TV.