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«Тяжёлые обстоятельства». Фриц — о поражении в первом круге в Токио

«Тяжёлые обстоятельства». Фриц — о поражении в первом круге в Токио
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12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, почему потерпел поражение на старте турнира категории ATP-500 в Токио, Япония. В первом круге турнира в Токио американец проиграл 49-й ракетке мира испанскому теннисисту Хауме Мунару со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 3:6.

Токио (м). 1-й круг
01 октября 2026, четверг. 05:10 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		4 3
6 7 		6 6
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

«Я чувствовал, что с моим теннисом всё хорошо всё время. Думаю, просто в Токио для меня были реально тяжёлые обстоятельства.

Я рано приехал с Кубка Лэйвера, а потом в первые два дня в Токио шёл дождь, так что я не видел солнца, кажется, дней 12. А потом я вышел на первый матч, и было очень жарко и очень солнечно. Это просто меня вырубило, потому что у меня не было никакой акклиматизации к жаре.

Так что да, мой теннис был хорош, просто тяжёлые обстоятельства», – сказал Фриц в видео Tennis TV.

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