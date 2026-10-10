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«Усатая команда». Алькарас расписался на одной из видеокамер на корте в Шанхае

«Усатая команда». Алькарас расписался на одной из видеокамер на корте в Шанхае
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас расписался на одной из камер после победы в матче с 55-й ракеткой мира аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло (6:3, 6:3) во втором круге турнира категории «Мастерс» в Шанхае, Китай. В подписи Алькарас сделал отсылку на свой новый имидж.

Шанхай. 2-й круг
10 октября 2026, суббота. 14:20 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Фото: Кадр из трансляции

«Усатая команда», – написал Алькарас.

Испанец рассказал, что решил отрастить усы в случае победы на турнире ATP-500 в Токио, Япония, и сыграть так в Шанхае. В финале «пятисотника» Алькарас обыграл 16-ю ракетку мира Иржи Легечку.

В третьем круге «Мастерса» Карлос Алькарас сыграет с 39-й ракеткой мира Зизу Бергсом, выступающим за Бельгию.

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