Чжэн Циньвэнь повторила антирекорд Рыбакиной на пути к финалу WTA-1000 в Пекине

54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь повторила антирекорд первой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной по проигранным геймам по пути к финалу турнира категории Tier I и WTA-1000 с момента введения формата в 1990 году. Китаянка в текущем «тысячнике» в Пекине, Китай, отдала 69 геймов. Об этом сообщает OptaAce в социальной сети X.

Елена Рыбакина установила антирекорд по пути к финалу на турнире WTA-1000 в Майами, США, в 2024 году.

В финале «тысячника» в Пекине Чжэн Циньвэнь встретится с пятой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой. Матч состоится 11 октября.