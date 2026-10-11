«Я бываю невероятно назойливой». Мирра Андреева — о своём характере

Чемпионка «Ролан Гаррос» и пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что считает себя назойливым человеком. Ранее Мирра вышла в финал «тысячника» в Пекине, обыграв чешку Николу Бартунькову со счётом 6:2, 6:2.

— На днях вы сказали, что вы весёлый человек, но иногда можете быть и раздражающей. Не могли бы вы пояснить, что имели в виду?

— Я действительно так считаю. Знаю, что порой бываю невероятно назойливой. Это случается почти каждый день. Кончита [Мартинес] вам это точно подтвердит — именно ей чаще всего приходится с этим справляться.

Но я всегда стараюсь быть честной во всём, что говорю, потому что хочу, чтобы люди понимали, какой я человек — как на корте, так и за его пределами. На самом деле когда я говорю, то просто озвучиваю первое, что приходит в голову. Всё довольно просто, — сказала Андреева на пресс-конференции.