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«Я бываю невероятно назойливой». Мирра Андреева — о своём характере

«Я бываю невероятно назойливой». Мирра Андреева — о своём характере
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» и пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что считает себя назойливым человеком. Ранее Мирра вышла в финал «тысячника» в Пекине, обыграв чешку Николу Бартунькову со счётом 6:2, 6:2.

Пекин (ж). 1/2 финала
10 октября 2026, суббота. 10:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Никола Бартунькова
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова

— На днях вы сказали, что вы весёлый человек, но иногда можете быть и раздражающей. Не могли бы вы пояснить, что имели в виду?
— Я действительно так считаю. Знаю, что порой бываю невероятно назойливой. Это случается почти каждый день. Кончита [Мартинес] вам это точно подтвердит — именно ей чаще всего приходится с этим справляться.

Но я всегда стараюсь быть честной во всём, что говорю, потому что хочу, чтобы люди понимали, какой я человек — как на корте, так и за его пределами. На самом деле когда я говорю, то просто озвучиваю первое, что приходит в голову. Всё довольно просто, — сказала Андреева на пресс-конференции.

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