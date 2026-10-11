«Вы слишком преувеличиваете её роль». Мирра Андреева – о работе с Кончитой Мартинес

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о работе с Кончитой Мартинес после выхода в финал турнира в Пекине.

«Думаю, вы слишком преувеличиваете роль Кончиты, но ничего страшного. Если говорить об этом турнире, то, например, в первом матче у меня было много взлётов и падений, и я чувствовала, что не показала свой лучший теннис. Однако с каждым следующим матчем я чувствовала себя всё лучше — как физически, так и психологически. Кроме того, мне удавалось постепенно улучшать свою игру на корте.

То, что я провела несколько матчей и чувствовала, что в каждом из них играю лучше предыдущего, придало мне уверенности перед следующими встречами. Это стало одним из ключевых факторов.

Конечно, Кончита также старается обращать внимание на мои сильные стороны, чтобы я чувствовала себя увереннее. Но это не значит, что она говорит мне, будто я хорошо играю и всё идеально. Она также указывает на моменты, в которых я действовала не лучшим образом и над которыми нам ещё предстоит много работать», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

В финале турнира Андреева сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.