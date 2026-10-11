«Меня непросто обыграть». Циньвэнь – о предстоящем финале с Андреевой в Пекине

Олимпийская чемпионка 2024 года 54-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировал предстоящий матч в финале турнира в Пекине с пятой ракеткой мира, россиянкой Миррой Андреевой.
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«За эти два года, прошедшие с нашей первой встречи, мы обе повзрослели и стали опытнее. В этом году она выиграла «Ролан Гаррос» — это выдающееся достижение. Хочу поздравить её с этим.
Она всегда сложная соперница, потому что борется за каждый розыгрыш и очень стабильна в игре. Лёгкого матча не будет, но и меня непросто обыграть. Завтра нас ждёт тяжёлая борьба. Мы постараемся показать свой лучший теннис, а там посмотрим, что получится», — приводит слова Циньвэнь Punto de Break.
Ранее сообщалось, что Андреева благодаря выходу в финал дебютирует в топ-3 рейтинга WTA.
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