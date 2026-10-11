Андреева — о квалификации на Итоговый турнир: постаралась извлечь уроки из прошлых ошибок

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева высказалась о квалификации на Итоговый турнир WTA – 2026 в Индиан-Уэллсе, США.

«Думаю, если сравнивать прошлый год с нынешним, то тогда я, конечно, испытывала давление. Я знала, что близка к квалификации, понимала, что нужно хорошо играть и выигрывать больше матчей. Когда всё дошло до того, что мне оставалось победить всего в одном матче, я этого не сделала (улыбается). Конечно, это было тяжело.

Но в этом году я постаралась извлечь уроки из прошлых ошибок и по возможности отгонять такие мысли. Я просто старалась сосредоточиться на турнирах, в которых участвовала. Именно это я и пыталась делать.

Теперь, когда я уже квалифицировалась, мне, конечно, проще не думать об этом и сосредоточиться на предстоящих соревнованиях. Я хочу полностью концентрироваться на своей игре в определённые недели», – сказала Андреева на пресс-конференции турнира в Пекине.