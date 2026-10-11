Мирра Андреева оценила свою игровую форму на турнире в Пекине

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева высказалась о своей форме на турнире WTA-1000 в Пекине, отметив, что с каждым новым кругом соревнований её игра становилась лучше.

«Думаю, особенно на этом турнире – если вспомнить мой первый матч, в котором игра была довольно нестабильной и я чувствовала, что не показываю свой лучший теннис, – с каждым следующим матчем я чувствовала себя всё лучше и лучше как физически, так и психологически, и мне всё больше нравилось, как я играю на корте», – приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

Мирра Андреева поспорит за чемпионский титул турнира в Пекине с китаянкой Чжэн Цинвьэнь. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.