Болельщик раскритиковал Зверева за опоздание на тренировочный корт на «Мастерсе» в Шанхае

Один из болельщиков раскритиковал вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева за опоздание на тренировочный корт на «Мастерсе» в Шанхае, Китай, из-за которого американцу Бену Шелтону и австралийцу Крузу Хьюитту пришлось перенести свою тренировку на другую площадку.

Фото: Скриншот из социальной сети Rednote

По словам болельщика, Зверев забронировал тренировку на пятом корте на 10 утра, однако опоздал на неё более чем на час. Потом Зверев задержал тренировку, таким образом, его сессия наложилась на забронированное совместное занятие Шелтона и Круза Хьюитта на 12:00 по местному времени. Хьюитт-младший пришёл на свою тренировку вовремя, однако Зверев продолжил свою сессию, попросив австралийца и Шелтона перейти на другой корт, что вызвало определённое негодование у фанатов американского и австралийского теннисистов.

Ранее Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, где ему предстоит сыграть с французским теннисистом Кентеном Алисом.