«Хочу завершить его на высокой ноте». Бен Шелтон — о целях на остаток сезона-2026

Финалист US Open – 2026, четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о своих планах на завершающий отрезок сезона-2026, отметив, что хочет хорошо выступить на Итоговом турнире АТР в Турине.

– Какие у тебя цели на оставшуюся часть сезона?

– Я хочу завершить сезон на высокой ноте в Турине. Разумеется, хочу подойти к турниру в хорошей форме и показывать там свой лучший теннис. До конца года осталось три турнира. Сезон получился очень нестабильным, но при этом отличным, и я хочу завершить его на высокой ноте, – сказал Шелтон на пресс-конференции «Мастерса» в Шанхае.

Ранее Шелтон проиграл в третьем круге «Мастерса» в Шанхае французу Артюру Жа со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (3:7).