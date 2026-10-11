Тони Надаль высказался о необходимости изменений в теннисе после травм Алькараса и Синнера

Испанский тренер Тони Надаль поделился мнением об изменениях, которые стоит сделать в теннисе, чтобы сократить количество травм у ведущих игроков, после досрочного завершения сезона для первой ракетки мира итальянца Янника Синнера из-за повреждения колена. Ранее испанец Карлос Алькарас также пропустил несколько месяцев сезона-2026 из-за травмы руки.

«Синнер – игрок, который очень низко приседает на ногах, сильно сгибая колени. Когда ты так быстро бегаешь, при каждой остановке возникает постоянная ударная нагрузка, которая со временем изнашивает организм. При такой скорости игры всегда случаются резкие движения, и именно так возникают травмы.

В любом случае теннису нужно что-то менять, потому что недопустимо, чтобы лучшие игроки мира получали травмы просто от игры в теннис. Травмироваться можно, если тебя ударили или ты упал. Я считаю, что пора замедлить игру, возможно, за счёт использования ракеток меньшего размера, которые не позволят так сильно бить по мячу», – приводит слова Надаля Tennis Head.