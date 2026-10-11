525-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов завоевал дебютный титул на «челленджере» в Унине, Китай. В финале турнира он одолел соперника из Японии Джей-Дилана Френда со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6).

По ходу матча Френд 14 раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из шести заработанных. Качмазов сделал семь эйсов, допустил три двойные ошибки, а также реализовал один из двух заработанных брейк-пойнтов.

Качмазову 24 года. Он является победителем 15 турниров ITF, из которых 11 были выиграны в одиночном разряде. Его наивысшая в карьере позиция в рейтинге АТР на данный момент — 161-е место.