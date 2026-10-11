«Мне 39, а не 25». Мария Шарапова — об изменениях в нагрузках после завершения карьеры

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, как изменилось её отношение к дисциплине и физическим нагрузкам после завершения профессиональной карьеры.

«Во время соревнований я выкладывалась на полную. Ты прилетаешь после 12-часового перелёта и сразу выходишь на тренировочный корт: привыкаешь к разнице во времени, адаптируешься к покрытию и атмосфере, настраиваешь натяжение струн. Ты постоянно находишься в режиме подготовки. Даже если просыпаешься с плохим самочувствием и понимаешь, что иммунитет ослаблен, всё равно продолжаешь работать.

Теперь я уже не заставляю себя преодолевать трудности так, как делала это во время игровой карьеры. И пока пытаюсь понять, какой должна быть моя собственная версия дисциплины на этом этапе жизни. Мне 39, а не 25, поэтому потребности моего организма изменились», – приводит слова Шараповой The Skimm.