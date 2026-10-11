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Тони Надаль оценил шансы Синнера вернуться на прежний уровень после травмы колена

Тони Надаль оценил шансы Синнера вернуться на прежний уровень после травмы колена
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Испанский тренер Тони Надаль предположил, сможет ли вернуться итальянский теннисист Янник Синнер на прежний уровень после того, как восстановится после травмы колена.

«Если он подойдёт к этому периоду с позитивным настроем, то в конечном итоге вернётся на тот путь, на котором находился до завершения выступлений. Он закончил сезон, выиграв Уимблдон, а это всегда большое достижение. Ему нужно продолжать делать то, что он делал раньше.

Вернётся ли он и снова начнёт побеждать? Как Алькарас. Когда у Карлоса возникли проблемы в Барселоне, он сумел проявить терпение и дождаться своего возвращения. Уже на первом турнире после возвращения – US Open – он был близок к отличному результату, а затем выиграл турнир в Токио. Думаю, с Синнером произойдёт то же самое. Он слишком силён, чтобы не вернуться на прежний уровень», – приводит слова Надаля Tennis Head.

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