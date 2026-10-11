Тони Надаль оценил шансы Синнера вернуться на прежний уровень после травмы колена

Испанский тренер Тони Надаль предположил, сможет ли вернуться итальянский теннисист Янник Синнер на прежний уровень после того, как восстановится после травмы колена.

«Если он подойдёт к этому периоду с позитивным настроем, то в конечном итоге вернётся на тот путь, на котором находился до завершения выступлений. Он закончил сезон, выиграв Уимблдон, а это всегда большое достижение. Ему нужно продолжать делать то, что он делал раньше.

Вернётся ли он и снова начнёт побеждать? Как Алькарас. Когда у Карлоса возникли проблемы в Барселоне, он сумел проявить терпение и дождаться своего возвращения. Уже на первом турнире после возвращения – US Open – он был близок к отличному результату, а затем выиграл турнир в Токио. Думаю, с Синнером произойдёт то же самое. Он слишком силён, чтобы не вернуться на прежний уровень», – приводит слова Надаля Tennis Head.