Шарапова — о критике: спорт научил меня принимать факт, что у каждого есть своё мнение

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала об отношении к критике после завершения профессиональной карьеры.

«Думаю, спорт научил меня постепенно принимать тот факт, что у каждого есть своё мнение. Мне даже нравится получать обратную связь — будь то конструктивная критика или указания на то, над чем можно поработать.

В этом и заключается смысл работы с тренером — будь то коуч по жизни, специалист по ментальной подготовке или спортивный тренер. Такой человек может дать тебе объективное представление о том, как ты выглядишь со стороны. Это своего рода проверка реальностью.

Мне нравится учиться, поэтому, когда кто-то высказывает своё мнение, я всегда говорю друзьям или людям, с которыми работаю над подкастом: «Давайте, говорите, что думаете». Тогда я могу использовать эту информацию и двигаться дальше. Если же обратной связи нет, я просто продолжаю ходить по одному и тому же кругу. Мне нравится работать с обратной связью, даже если её дают люди, которых я никогда не встречала», – приводит слова Шараповой The Skimm.